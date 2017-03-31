Президент Ильхам Алиев: Если сегодня в регионе и есть сильная армия, то это азербайджанская армия

2017-03-31 14:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На протяжении долгих лет Армения создавала мифы о том, что имеет сильную армию, и что эта армия завоевала большую победу. Тогда как все мы хорошо знаем, что произошло в начале 1990-х годов. Об этом, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу на встрече с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских побед азербайджанской армии.

"В то время в Азербайджане господствовали хаос, анархия, шла борьба за власть. В то время - в 1992 году тандем НФА-Мусават осуществил военный переворот и после этого мы начали терять на фронте наши земли", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что после того, как в 1992 году были оккупированы Шуша и Лачин, в апреле 1993 года - Кельбаджар, между Нагорным Карабахом и Арменией была установлена географическая связь, и мы тогда потеряли наши стратегические позиции.

"Это было предательством в отношении государства, народа, и армяне, Армения, их покровители, воспользовавшись этой ситуацией, оккупировали наши земли за счет зарубежной поддержки, внешнего вмешательства. Это - история, мы знаем эту историю, и молодое поколение тоже должно знать историю как она есть. После этого руководство Армении долгие годы создавало мифы. Апрельские бои разрушили эти мифы, эти легенды, и показали, что если сегодня в регионе и есть сильная армия, то это азербайджанская армия", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что эти бои продемонстрировали, что без зарубежной поддержки Армения не может и не сможет продолжать оккупировать азербайджанские земли, и Армения вынуждена уже начать признавать это.