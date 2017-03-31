Bakan Işık açıkladı: Suriye'de yeni operasyonlar olabilir

2017-03-31 14:12 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, sona eren Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluştuğunda hiç tereddüt etmeden bertaraf etmek için yeni operasyonlar yapılabileceğini belirten Işık, "Ama bu operasyonun ismi başka olacak" dedi

Sabah saatlerinde özel uçakla Trabzon'a, oradan karayolu ile Gümüşhane'ye gelen Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Valiliği ziyaret etti. Vali Okay Memiş'ten brifing alan ve memleketi Gümüşhane'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Işık, kentin büyük gelişim gösterdiğini anlattı.



Bir gazetecinin sona erdiği açıklanan Fırat Kalkanı operasyonuna yönelik sorusunu yanıtlayan Bakan Işık, iki bin kilometrekarelik alanın IŞİD'den tamamen temizlendiğini söyledi. Bu bölgeden Türkiye'ye yönelen tehdidin önüne geçildiğini belirten Işık, şunları söyledi:



"BAŞKA OPERASYONLAR YAPILACAK"



"Bu yapılırken aynı zamanda PYD'nin kantonları birleştirme hayalide özellikle suya düştü. O bölgenin alt ve üst yapısı ile yaşama hazır hale gelmesi sonrasında Türkiye'ye o bölgeden göç eden insanların tekrar bölgeye dönmesi ile ilgili çalışmalar da sürdürülüyor. Bu, bundan sonra ihtiyaç duyulduğunda başka bir operasyon yapılmayacağı anlamına gelmiyor. İhtiyaç duyulduğunda, Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluştuğunda hiç tereddüt etmeden bertaraf etmek için başka operasyonlar yapaılacaktır. Bundan kimsenin tereddüdü olmasın. Ama bu operasyonun ismi başka olacak. Fırat Kalkanı operasyonunun bitmiş olması, 'Türkiye'ye yönelik tehditler sona erdi. Dolayısıyla biz hemen geri dönüyoruz' anlamı taşımıyor. O bölgede istikrarın kalıcı hale gelmesi, bölgede terörist unsurların hakimiyet kurmasının kesinlikle engellenmesi ve bölge insanının güven içinde kendi şehirlerine dönüp orada yaşamasının sağlanması Fırat Kalkanı operasyonunun temel amacıydı. Operasyon bitti ama bundan sonra yapılması gereken işler yapılmaya devam edecek."

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, ziyaretin anısına Bakan Fikri Işık'a el işlemeli vazo hediye etti. Bakan Işık'ta Vali Memiş'e plaket sundu.