Президент Азербайджана: «Без помощи извне Армения не сможет продолжать оккупацию наших земель»

2017-03-31 14:20 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом во время встречи с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских побед азербайджанской армии заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

«В то время Азербайджан был охвачен хаосом и анархией, шла борьба за власть. Тогда в 1992 году Партия народного фронта Азербайджана и Мусават совершили военный переворот, после чего мы начали терять земли на фронте. После оккупации Шуши, Лачина в 1992 году и Кяльбаджара в 1993 году между Нагорным Карабахом и Арменией была установлена географическая связь, тогда мы и потеряли наши стратегические позиции. Это было предательством государства и народа. Армения и ее покровители, воспользовавшись ситуацией, за счет поддержки извне оккупировали наши земли. Это история, мы знаем эту историю, и молодое поколение также должно знать ее такой, какая она есть. После этого руководство Армении на протяжении долгих лет создавало мифы. Апрельские бои разрушили эти мифы, легенды и показали, что если сегодня в регионе и есть сильная армия, то это азербайджанская армия. Эти бои показали, что без получения помощи извне Армения не сможет продолжать оккупацию наших земель. Они и сами вынужденно начали признавать это», - подчеркнул президент.