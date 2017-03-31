В Союзе композиторов состоялось мероприятие, посвященное Дню геноцида азербайджанцев

2017-03-31 14:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) прошло мероприятие, посвященное Дню геноцида азербайджанцев, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

На мероприятии председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде отметила, что на протяжении более двух столетий армянские агрессоры осуществляли против азербайджанского народа акты геноцида, массовые убийства мирных жителей, жестокие расправы.

В результате зверств, устроенных армянскими дашнаками в марте 1918 года в Баку, Губе, Карабахе, Шамахе, Кюрдамире, Сальяне, Лянкяране и других регионах были жестоко убиты десятки тысяч мирных жителей Азербайджана.

Председатель СКА также подчеркнула, что азербайджанские деятели культуры отражают эту тему в своем творчестве.

На мероприятии заслуженные деятели искусств Сардар Фараджев, Имруз Эфендиева и другие подчеркнули, что геноцид 31 марта – это преступление против человечества, рассказывая о кровавой трагедии, совершенной армянами на азербайджанских землях, они отметили, важность донесения до мировой общественности более широкой и подробной информации об этих событиях.

В ходе мероприятия прозвучала баллада Şəhidlər ("Шехиды") Эльзы Сейидджахан, композиция Xocalı ("Ходжалы") Айтян Ибрагимовой и ряд произведений Ильхама Азманлы, написанные для струнного оркестра.

31 марта - День геноцида азербайджанцев. В результате целенаправленной политики этнической чистки, геноцида и депортации азербайджанцев, проводимой в последние два столетия армянскими националистами и их пособниками, азербайджанский народ столкнулся с тяжелыми испытаниями. Эта политика еще более активизировалась в 1918-20 годах. Геноцид был совершен 31 марта 1918 года, когда армянами были разрушены сотни городов и сел Азербайджана, в том числе превращены в руины 150 азербайджанских сел в Карабахе, было совершено невиданное кровопролитие в Шуше. Было убито более 700 тысяч азербайджанцев, в том числе около 30 тысяч в Баку и ближайших селах, сожжены и разрушены мечети, школы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)