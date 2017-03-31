В Бельгии расследуют гибель мирных жителей при авиаударе в Ираке

2017-03-31 14:23 | www.trend.az | 3

Прокуратура Бельгии проводит расследование возможной причастности пилотов ВВС королевства к гибели мирных жителей при авиаударе в Ираке, передает РИА Новости со ссылкой на электронную версию газеты Soir.

В результате авиаудара антитеррористической коалиции во главе с США 17 марта в районе иракского Мосула погибли 200 мирных жителей. Командующий международной операцией против ИГ в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд признал причастность сил коалиции к жертвам среди мирного населения в результате авиаударов. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва запросила специальный брифинг Совета Безопасности ООН в связи с действиями коалиции в Мосуле.

"Федеральная прокуратура начала расследование относительно возможных гражданских жертв в результате удара ВВС Бельгии в окрестностях Мосула в Ираке, сообщили в четверг вечером депутаты от оппозиции Ален Toп и Воутер Де Вриндт", — пишет интернет-издание.

В прокуратуре Бельгии комментировать сообщения СМИ о проведении расследования отказались, отмечает Soir.

Министр обороны Бельгии Стевен Вандепут ранее отверг возможность ошибки со стороны бельгийских военных летчиков.