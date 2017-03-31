Известный юрист обвинил «Azercell» – ФОТО

2017-03-31 14:27 | www.oxu.az | 3

Обман мобильными операторами своих клиентов неоднократно был предметом обсуждений в обществе. Бесконечные жалобы клиентов уже перешли в судебную плоскость.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Ölkə.Az, известный юрист Аслан Исмайлов подал в суд на крупнейшего мобильного оператора страны «Azercell» по обвинению в мошенничестве и выиграл дело.

На своей странице в Facebook юрист написал, что затянувшийся на несколько месяцев судебный процесс на днях был завершен, и в результате удалось изобличить миллионную махинацию «Azercell»:

«Если вы помните, одно время на все телефоны приходили бесконечные СМС. В сообщениях предлагалось подключиться к какой-то мобильной услуге. Таким образом, со счетов тысяч абонентов без их ведома снимали каждый месяц 5-10, а то и 20 манатов. Расследовав это дело, я выяснил, что ООО «Azercell» таким способом похитил миллионы. Я обратился в прокуратуру по факту мошенничества, но никакого расследования не провели. Затем я обратился в суд. За это время Экономический суд №1, Апелляционный суд и Верховный суд частично удовлетворили мой иск.

Суды сочли действия ООО «Azercell» по подключению моего мобильного номера к различным услугам и безосновательное снятие моих денег, рассылку СМС рекламного характера на мой телефонный номер незаконным и запретили в будущем совершать подобные действия».

Юрист предоставил копию последнего решения Верховного суда:

Э.А.

