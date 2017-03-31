Президент Азербайджана: События, которые происходят и могут произойти на оккупированных территориях – наше внутреннее дело

2017-03-31 14:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Во время апрельских боев армяне обратились к международным организациям, отдельным странам, чтобы бои были скорее прекращены. Потом они начали обвинять некоторые страны в том, что те им не помогли. Тогда как нагорно-карабахский вопрос – наш внутренний вопрос. Об этом сказал, в частности Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, выступая в пятницу на встрече с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских побед азербайджанской армии.

Глава государства добавил, что Нагорный Карабах признан всем миром, странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ как неотъемлемая часть Азербайджана. «События, которые происходят и могут произойти в Нагорном Карабахе и на всех оккупированных территориях – наше внутреннее дело. Ни одна международная организация или же какая-либо страна не могут вмешиваться в наши внутренние дела", - сказал Президент Азербайджана.

Верховный главнокомандующий отметил, что руководство Армении полностью разоблачило себя во время апрельских боев. «Они потерпели горькое поражение и на поле боя, и также не получили никакой поддержки на политической арене. Несмотря на то, что очень рассчитывали и полагались на эту поддержку. Не получив этой поддержки, они, как всегда, начали обвинять различные страны. В конце концов они вынужденно признали поражение в апрельских боях. То говорили, что они не теряли земли. То говорили, что это малозначимые земли. То говорили, что вернут эти земли. Все это ложь. Руководство Армении довело себя до такой позорной ситуации, что Армения и сегодня ощущает ее горькие последствия», - сказал Президент Ильхам Алиев.