Россия может перейти на фиксированный курс рубля

2017-03-31 14:50 | www.oxu.az | 3

Банк России (Центробанк) для стабилизации рубля может установить фиксированный курс.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил советник президента России, академик РАН Сергей Глазьев.

По его словам, главной задачей Центробанка является поддержание стабильности национальной валюты.

«Заморозка курса рубля - один из способов, но это должно быть сделано на разумном уровне, все должны понимать, что это обеспечивает ценовую конкурентоспособность», - сказал советник президента.

Ранее Глазьев заявил, что денежно-кредитная политика в России создает условия для обогащения финансовых спекулянтов. Напомним, что Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что власти продолжат придерживаться политики свободного валютного курса.

Н.О.