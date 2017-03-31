Представители Азербайджана добились успеха на фестивале Fiestalonia в Испании (ФОТО)

2017-03-31 17:17 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Творческий коллектив студии “Günxan Art” под руководством члена добился успеха на международном фестивале-конкурсе прикладного искусства Fiestalonia (Испания), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма Азербайджана. В фестивале приняли участие представители более тридцати стран.

“Günxan Art” под руководством члена Союза художников Азербайджана Гюнель Гусейновой представил на фестивале двенадцать работ и был удостоен трех первых и трех вторых мест, кубка и почетных дипломов. Воспитанники “Günxan Art” – Адиль Демирташ, Ляман Керимли, Лейла Мирмамедова, Марьям Джафарова, Фатима Абдулрагимбейли, Вяфа Юзбашиева, Арзу Ибрагимбекова и Фирангиз Танрывердиева.

Фестиваль Fiestalonia проводится с 2010 года в трех странах - Испании, Италии и Франции, и дает возможность продемонстрировать культурные традиции разных народов мира, содействует сохранению и пропаганде национальных традиций, этнической культуры различных национальностей, укреплению межнациональных связей. Общаясь на языке фантазии и творчества, представители разных народов мира встречаются и, обмениваясь самым сокровенным: творениями культурного и художественного выражения, которые были очерчены их вековыми обычаями. Проект реализуется испанским фестивальным комитетом Fiestalonia Milenio совместно с мэрией Ллорет де Мар (Испания, Коста Брава) в различных направлениях творческой деятельности.

(Автор: Вугар Иманов)