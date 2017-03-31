Участники апрельских боев: Если бои повторятся, то армянская сторона не выдержит (ФОТО)

2017-03-31 17:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - При поддержке минобороны Азербайджана сегодня состоялось мероприятие, посвященное годовщине апрельской победы азербайджанской армии, где принимавшие участие в боях военнослужащие поделились воспоминаниями с представителями СМИ.

В ночь на 2 апреля прошлого года армяне перешли в наступление в направлении Геранбоя, сказал раненый в боях полковник-лейтенант Эльданиз Садыхов.

«Однако мы дали достойный ответ разведывательно-диверсионным группам противника, который бежал, бросив оружие и боеприпасы. Они даже расстреляли 15 своих солдат, которые, хотели бежать», - сказал Садыхов.

Полковник-лейтенант убежден, что азербайджанская армия вернет оккупированные территории. «Противник и сегодня в страхе. Мы несколько лет находились лицом к лицу с врагом. И все эти годы мы ждали событий, произошедших в апреле. Противник рассчитывал, что наша армия бессильна. Противник думал, что нам не преодолеть колючую проволоку. Более чем уверен, что если подобное повторится, то противоположная сторона не выдержит. Потому что никаких сил у них не осталось. И если бы бои не были приостановлены, то противник не выдержал бы. Мы перевернули их представления, продемонстрировав нашу силу», - отметил Садыхов.

Эльданиз Садыхов отметил, что село Тапгарагоюнлу всегда контролировалось противником. «Противник мог контролировать обширные территории с близлежащих высот, не давая покоя и мирному населению. Сегодня территории Талыш, Мадагыз контролируются азербайджанской армией. Противник хотел захватить пост в направлении Тапгарагоюнлу, где совершил диверсию, однако был вынужден отступить, неся потери. Мы прорвали этот барьер, несмотря на предположения противника о том, что нам это не удастся. Однако потом они сами признались, что мы были сильнее, и что азербайджанский солдат действительно умеет воевать», - полковник-лейтенант.

Боевой дух у каждого солдата и прапорщика во время апрельских боев был высок, продолжил далее рассказ полковник-лейтенант Хагани Джафаров.

«Потому что оккупированные армянами территории – наши земли. Боевые действия начали армяне. В ночь на 2 апреля армяне подвергли села артиллерийскому обстрелу. В апрельских боях мы доказали, что у нас достаточно техники, однако мы не использовали оружие дальнего действия», - подчеркнул Джафаров.

Освобождая высоту Лялятепе, я был дважды ранен, после чего не мог передвигаться, отметил участвовавший в боях в направлении Лялятепе лейтенант Сабухи Мехтизаде, подчеркнув, что апрельские бои показали не только мощь азербайджанской армии, но и силу азербайджанского народа. «Армяне убежали, побросав посты на наших землях. Во время боев мы не думали о смерти, а думали об освобождении наших земель и укреплении позиций», - сказал Мехтизаде.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)