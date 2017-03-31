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İstanbul’da banka soygunu girişimi

2017-03-31 16:11 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Pendik Kaynarca'da banka soygunu girişiminde 2 kişi yaralandı.

Banka şubesine saat 13.30 sıralarında gelen biri kadın 2 kişi, müşterilerden birini rehin aldı. Bu sırada bankanın güvenlik görevlisi, erkek soyguncuyu bacağından vurdu.

Soyguncunun da karşılık vermesi üzerine güvenlik görevlisi karnından yaralandı. 2 soyguncu para alamadan geldikleri araçla kaçtı.

Yaralı güvenlik görevlisi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan soyguncular bir süre sonra gittikleri hastanede yakalandı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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