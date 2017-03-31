Kalın: Fırat Kalkanı'nın ardından Türkiye Suriye'deki güvenlik risklerine ilgisiz kamayacak

2017-03-31 16:56 | www.trend.az | 1

Cumuhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Cumhurbaşkanımız Hayır çadırını ziyaret ettiler. Aslında demokratik bir jest oldu. Görüş alışverişine vesile oldu. Bir Cumhurbaşkanı olarak çok güzel bir demokrasi örneği sergilemiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Erzurum ziyareti olacaktı. İnşallah 15 Nisan'da sayın Cumhurbaşkanımız Erzurumlular'la buluşacak. Yarın sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır ziyareti olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ve diğer önemli konularla ilgili mesajlar verecektir.



EN GÜZEL CEVAP SANDIKTA VERİLECEK



Yurt dışında oy kullanılma süreci şu anda başlamış durumda. Şu anda 7 ülkede vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlar. 14 gün boyunca 3 bin 182 sandık kurulmuş durumda. Totalde 2 milyon 972 bin 629 vatandaşımız yurt dışında oy kullanma hakkına sahiptir.Geçtiğimiz 4-5 günde sandığa çok ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz. Almanya ve Hollanda gibi ülkelerle yaşadığımız olaylar vatandaşların sandığa ilgisini artırdı. Avrupa hayır kampanyasında taraf oluyor, vatandaşlarımız bunlara en güzel cevabı sandıkta verecektir.



TÜRKİYE YÜZDE 2.9 BÜYÜDÜ



Bugün ekonomi ile ilgili önemli bir veri açıklandı. Türkiye'nin büyüme oranı 2.9 oranında gerçekleşti. Bu oran beklentimizin üstünde. TÜİK'e göre kişi başına düşen gelir 10 bin 807 dolar olarak gerçekleşti. İçeride ve dışarıda tüm planlanan kumpaslara rağmen bu rakamlar Türk ekonomisinin gücünü gösteriyor.



BÖLGEDE GÜVENLİK TEDBİRLERİMİZ DEVAM EDİYOR



Fırat Kalkanı operasyonun 29 Mart 2017 tarihi itibarıyla başarıya ulaşmıştır. Cerablus'tan DEAŞ'ı tamamen temizlemiş olduk. DEAŞ'la mücadelede YPG/PYD en yetkin güçtür efsanesi çöktü. Şu anda orada yeniden yapılandırma faaliyeti devam ediyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Türkiye oradaki güvenlik risklerine ilgisiz kalacak diye bir mana çıkarılmamalıdır. Oradaki güvenliğimiz en üst düzeydedir.



İSRAİL KARARINDAN DÖNMELİ



İsrail'de hoporlörle ezanı yasaklama sürecinin devam ettiğini görüyoruz. Bu konudaki endişelerimizi diplomatik kanallardan ifade ettik. Böyle bir uygulama yapılması halinde bu kutsal topraklarda Ezan-ı Muhammedi'nin yasaklanması anlamına gelecektir ki, bunun kabul edilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Umarız İsrail bu hatasından en kısa sürede vazgeçer. Bu yasağın gece sessizliği ve huzursuzluğuyla bir alakası yok. Ezan-ı Muhammedi barışa, selama, huzura davettir. Umarız ki bu hatalarından en kısa zamanda dönerler.



SORU CEVAP:



Fırat Kalkanı ve Başika'daki Türk birlikleri: Burada Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde terör sorunun çözülmesidir. Güvenlik konusu aynı ehemmiyettedir. Bundan sonra alınacak tedbirler, benzeri bir adım planlanır. Benim askeri planlara girmem doğru olmaz. Bununla ilgili açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapar. Bölgede güvenlik tedbirleri devam ediyor. Bizim nihai hedefimiz terör belasından hem sınır bölgelerinde yaşayan insanlarımızın hem de Suriye'de yaşayan insanların kurtulmasıdır. Güvenlik riskleri devam ettiği müddetçe Türkiye her zaman hazır ve nazır olarak gerekli adımları atacaktır.

Barzani'nin referandum kararı: Biz bu konuyu daha önce Kürt bölgesel yönetimi yetkilileriyle çeşitli vesilelerle konuştuk. Biz bunun yanlış bir karar olacağını düşünüyoruz. Hele ki şu konjonktürde, DEAŞ'la mücadele yapılırken doğru bulmuyoruz. Ayrıca Irak'ın etnik, mezhebi çizgilerle atılan adım Irak'la sınırlı kalmaz, bunun faturasını herkes öder. Umarımız bu bölgede daha rasyonel ve bölgenin hassasiyetlerini dikkate alan bir değerlendirmeye girerler. Kerkük'te bir bayrak çekilme vesilesi oldu. Bunun da yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Gereken makamlara ilettik rahatsızlığımızı. Irak'ta yeni gerginlik alanların doğmasına neden olacak kararlardan bir an önce vazgeçmelidirler.



ABD'nin Esad açıklaması ve Hollanda'ya yaptırımlar: ABD Dışişleri Bakanı hem sayın Cumhurbaşkanımız hem sayın Başbakanımız tarafından kabul edildiler. Daha sonra Dışişleri Bakanımızla görüştüler. FETÖ elebaşının iadesi konusu gündeme geldi. Amerikalılar bize bu konuyu gündeme getirdiğimizde bunun bir hukuki süreç olduğunu söylüyorlar. Biz de onlara, biz de size birçok belge verdik diyoruz. Amerikan bakanı umarım hassasiyetlerimizi kaygılarımızı iyi anlamış bir şekilde ülkesine dönüyordur.