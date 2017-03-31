Президент Азербайджана: «Каждый раз, когда в Нагорном Карабахе проводится незаконный «референдум», это работает в нашу пользу»

2017-03-31 15:30 | www.apa.az | 6

«Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость. Ни одна страна не признает сепаратистский режим. Проведенный там недавно незаконный «референдум» еще раз показал это. Все наши соседи, международные организации, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ однозначно заявили, что не признают этот «референдум».

Как сообщает АПА, об этом во время встречи с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских побед азербайджанской армии заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

«Это означает, что Армения и ее руководство в очередной раз опозорили себя. Каждый раз, когда в Нагорном Карабахе проводится незаконный «референдум», это работает в нашу пользу. Потому что всякий раз международные организации и государства не признают его. Таким образом, регулярно они поддерживают и подтверждают территориальную целостность Азербайджана. Мы, безусловно, восстановим нашу территориальную целостность. Нагорный Карабах, как неотъемлемая часть Азербайджана, всегда был в составе нашей страны, сегодня он также находится в составе Азербайджана, и в будущем будет в составе нашей страны», - подчеркнул глава государства.