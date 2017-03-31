Управление мечетью «İlahiyyat» передано УМК

2017-03-31 15:58 | www.apa.az | 3

«Управление мечетью «İlahiyyat», которая вот уже долгое время функционирует на территории студенческого городка БГУ без государственной регистрации, передано в ведение Управления мусульман Кавказа».

Как сообщили АПА в пресс-службе УМК, для того, чтобы обучение студентов, получающих религиозное образование, проводилось в более совершенных условиях, на территории вокруг мечети в будущем будут проведены масштабные работы по реконструкции, планируется построить Учебный центр. Расположение этого учебного центра вблизи университета также рассматривается как важный шаг: «Строительство такого центра в год Исламской солидарности принесет пользу верующим. Этот центр послужит усовершенствованию научного преподавания религии, будет отвечать современным требованиям. В настоящее время в данном направлении осуществляются проектные работы, для деятельности мечети никаких препятствий нет».

Отметим, в соцсетях и на некоторых сайтах распространились сообщения закрытии мечети «İlahiyyat». В Государственном комитете по работе с религиозными структурами сообщили, что мечети «İlahiyyat» выполнение всех религиозных обрядов будет продолжаться без каких-либо ограничений. Распространенные сообщения о сносе или закрытии мечети не отражают действительности.

Расположенная в Ясамальском районе Баку мечеть действует с 1993 года.