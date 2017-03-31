Ученые объяснили, почему перед тренировкой вредно пить кофе

2017-03-31 14:57 | www.oxu.az | 2

Ученые из Швейцарии установили, что две чашки кофе перед тренировкой могут значительно снизить кровоток к сердцу. Кофеин препятствует обогащению организма кислородом, в котором организм остро нуждается во время спортивных тренировок.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на rueconomics.ru.

В эксперименте специалистов приняли участие 18 здоровых людей, которые любят пить кофе. Участники эксперимента перестали употреблять напиток за 36 часов до опыта. Затем они занимались на велотренажере, а ученые определяли скорость сердечного кровотока испытуемых во время тренировки.

После этого каждый из участников эксперимента получил по 200 миллиграммов кофеина. Затем они вновь приступили к тренировке. Ученые же снова посчитали скорость кровотока в сосудах сердца.

В результате было установлено, что на скорость кровотока в покое кофеин не влияет, но замедляет его во время физических нагрузок на организм. Поэтому ученые не рекомендуют пить кофе перед тренировками.

A.C.

