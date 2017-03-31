В Баку ограничивается движение транспорта на двух центральных улицах

2017-03-31 17:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку ограничивается движение транспорта на улицах Узеира Гаджибекова и Зарифы Алиевой.

Как сообщили Trend в пятницу в пресс-службе ОАО «Азеравтойол», в целях регулирования движения автотранспортных средств в Баку продолжаются работы по повторному нанесению дорожной разметки.

В рамках этих работ сегодня с 22:00 до утра на участке улицы Узеира Гаджибекова от пересечения с улицей Юсифа Сафарова до пересечения с проспектом Азадлыг, а также на участке улицы Зарифы Алиевой от ее пересечения с проспектом Азадлыг до пересечения с проспектом Нефтчиляр будет повторно наноситься горизонтальная разметка, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено.

( Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)