В Баку ограничивается движение транспорта на двух центральных улицах
2017-03-31 17:55 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В Баку ограничивается движение транспорта на улицах Узеира Гаджибекова и Зарифы Алиевой.
Как сообщили Trend в пятницу в пресс-службе ОАО «Азеравтойол», в целях регулирования движения автотранспортных средств в Баку продолжаются работы по повторному нанесению дорожной разметки.
В рамках этих работ сегодня с 22:00 до утра на участке улицы Узеира Гаджибекова от пересечения с улицей Юсифа Сафарова до пересечения с проспектом Азадлыг, а также на участке улицы Зарифы Алиевой от ее пересечения с проспектом Азадлыг до пересечения с проспектом Нефтчиляр будет повторно наноситься горизонтальная разметка, в связи с чем движение автотранспорта будет ограничено.
( Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)