Президент Ильхам Алиев: Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость

2017-03-31 17:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость. Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая в пятницу на встрече с группой военнослужащих в связи с годовщиной апрельских побед азербайджанской армии.

«Сегодня азербайджанский народ объединился вокруг единой идеи - мы должны еще более усилить нашу страну, еще более укрепить нашу независимость, еще более увеличить мощь нашей армии, чтобы восстановить нашу территориальную целостность. Я уверен, что мы этого добьемся. Нагорный Карабах является исконной азербайджанской землей. На протяжении веков наш народ жил, творил и строил на этой земле. Мы хорошо знаем историю Нагорно-карабахского региона. Сейчас пишутся прекрасные научные труды, книги о том, как туда в XIX веке были переселены армяне. Даже достаточно взглянуть на карты, составленные в царской России в начале XX века, чтобы увидеть, что не только Нагорный Карабах, но и большинство топонимов нынешней Армянской республики - азербайджанского происхождения», - сказал Верховный главнокомандующий.

Президент Ильхам Алиев добавил, что не секрет - об этом уже знает и международное сообщество - и то, что нынешняя Армения была создана на исторических азербайджанских землях.

«Иреванский, Зангезурский, Гейчайский округа являются нашими историческими землями. Мы лишились этих земель в результате несправедливости, политики великих держав. Конечно, мы должны знать историю. Мы должны знать, что у так называемой «Нагорно-Карабахской структуры» нет никакого будущего. Мы не претендуем на земли других стран. Мы не заримся на земли других стран. Но мы никогда не допустим создания второго так называемого армянского государства на своей земле. К сожалению, в 1918 году молодая Азербайджанская Демократическая Республика, можно сказать, подарила Иреван Армении. Есть все документы. Одним из первых решений Азербайджанской Демократической Республики было о передаче Иревана Армении в качестве столицы. Несмотря на то, что в то время большинство населения Иревана составляли азербайджанцы. Это было большой ошибкой. Это не защитило в то время молодое Азербайджанское государство от провокаций армян. Может быть, они надеялись на это. Мы, можно сказать, в то время потеряли Иреван. Но мы видим, что притязания армян не уменьшаются. Они периодически на самом высоком уровне озвучивают различные абсурдные лозунги, мнения о том, что у них еще есть притязания на земли соседних стран. Мы посадили их на место во время апрельских боев. Мы должны быть готовы к тому, чтобы в любой момент посадить их на место. Еще раз хочу сказать, что Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость», - сказал глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что ни одна страна не признает это так называемое образование.

«Проведенный там недавно так называемый «референдум» еще раз это показал. Все соседние с нами страны, международные организации, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ однозначно заявили, что они не признают этот "референдум". Это означает, что Армения и ее руководство в очередной раз опозорили себя. Каждый раз, когда там проводится так называемый «референдум», это работает в нашупользу. Потому что каждый раз международные организации и государства его не принимают. Таким образом, каждый раз они еще раз поддерживают и подтверждают территориальную целостность Азербайджана. Мы, кончено же, восстановим нашу территориальную целостность. Нагорный Карабах как неотъемлемая часть Азербайджана всегда был в составе Азербайджана, находится в его составе сегодня и будет в составе нашей страны в будущем. Просто в начале 1990-х годов в результате измены и предательской деятельности тогдашней власти, в частности НФА-"Мусават", мы временно потеряли эти земли. Но мы должны и восстановим территориальную целостность нашей страны», - сказал глава государства.