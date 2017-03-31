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Предложение на рынке земельных участков Баку за последние два года выросло на 19% - АНАЛИТИКА

2017-03-31 16:23 | www.apa.az | 2

На земельном рынке города Баку с февраля 2015-го по февраль 2017 года объем предложения увеличился на 19,4%, в результате, количество объявлений о продаже выросло до 437-ми.

Как сообщили АПА-Экономикс в Общественном объединении «Участники рынка недвижимости», в марте 2014 года было опубликовано 815 объявлений о продаже земельных участков, таким образом с марта 2014-го по февраль 2017 года на земельном рынке отмечается снижение на 46%.

Большая часть предложений сосредоточена в Сабунчинском (29,7%) и Хазарском (28,2%) районах. Далее следуют Сураханский (15,9%) и Бинагадинский (12,6%) районы. В указанных районах преобладают частные дома и дачи. Показатель по Сабаильскому и Хатаинскому районам равен 3,8%, Низаминскому и Гарадагскому районам - 1,8%. Меньше всего предложений пришлось на Наримановский (1,0%), Ясамальский (0,8%), Пираллахинский (0,5%) и Насиминский (0,3%) районы. В Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Ясамальском и Насиминском районах количество земельных участков ограничено в связи со строительством многоэтажных домов. Несмотря на достаточное количество предложений в Пираллахинском и Гарадагском районах, спрос на этих территориях низкий.

Участки малой площади (0-10 соток) составляют основную долю портфеля предложений, средней площади (10-100 соток) - 28,8%. Доля участков большой площади (101-700 соток) равна 0,4%. Кроме того, на 73% земельных участков имеется купчая, 27% - не имеют документов.

Ниже представлены цены на земельном рынке в феврале 2017 года:

Район

Поселок

Цена (манатов/сотка)

Сабунчу

Бильгя

3 904

Бильгя (побережье)

16 717

Забрат

6 338

Рамана

3 783

Бакыханов

33 519

Нардаран

8 500

Нардаран (побережье)

15 000-20 000

Савалан

9 000

Кюрдаханы

2 000

Сураханы

Говсан

5 177

Бюльбюля

17 500

Ени Сураханы

3 867

Амирджан

10 571

Ени Гюняшли

11 000

Дядя Горгуд

2 000

Бахар

4500

Гарачухур

16 997

Сабаил

Бадамдар, 3-й массив

22 030

Хатаи

Ахмедлы

27 143

А.Асланов

34 797

Хазар

Дюбянди

2 800

Гала

3 175

Бина

3 139

Бина (Мардакянское шоссе)

9 875

Гала

3 175

Мардакян

6 622

Бузовна

6 983

Шувалан

4 333

Тюркан

2 100

Зиря

1 767

Шаган

11 500

Ясамал

Ени Ясамал

18 571

Пираллахы

Гюрган

5 000

Бинагади

6-й мкр

37 500

7-й мкр

111 250

9-й мкр

16 125

Баладжары

11 943

Бинагади

7 104

Расулзаде

8 595

Сулутяпя

6 802

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