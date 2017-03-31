Предложение на рынке земельных участков Баку за последние два года выросло на 19% - АНАЛИТИКА
2017-03-31 16:23 | www.apa.az | 2
На земельном рынке города Баку с февраля 2015-го по февраль 2017 года объем предложения увеличился на 19,4%, в результате, количество объявлений о продаже выросло до 437-ми.
Как сообщили АПА-Экономикс в Общественном объединении «Участники рынка недвижимости», в марте 2014 года было опубликовано 815 объявлений о продаже земельных участков, таким образом с марта 2014-го по февраль 2017 года на земельном рынке отмечается снижение на 46%.
Большая часть предложений сосредоточена в Сабунчинском (29,7%) и Хазарском (28,2%) районах. Далее следуют Сураханский (15,9%) и Бинагадинский (12,6%) районы. В указанных районах преобладают частные дома и дачи. Показатель по Сабаильскому и Хатаинскому районам равен 3,8%, Низаминскому и Гарадагскому районам - 1,8%. Меньше всего предложений пришлось на Наримановский (1,0%), Ясамальский (0,8%), Пираллахинский (0,5%) и Насиминский (0,3%) районы. В Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Ясамальском и Насиминском районах количество земельных участков ограничено в связи со строительством многоэтажных домов. Несмотря на достаточное количество предложений в Пираллахинском и Гарадагском районах, спрос на этих территориях низкий.
Участки малой площади (0-10 соток) составляют основную долю портфеля предложений, средней площади (10-100 соток) - 28,8%. Доля участков большой площади (101-700 соток) равна 0,4%. Кроме того, на 73% земельных участков имеется купчая, 27% - не имеют документов.
Ниже представлены цены на земельном рынке в феврале 2017 года:
|
Район
|
Поселок
|
Цена (манатов/сотка)
|
Сабунчу
|
Бильгя
|
3 904
|
Бильгя (побережье)
|
16 717
|
Забрат
|
6 338
|
Рамана
|
3 783
|
Бакыханов
|
33 519
|
Нардаран
|
8 500
|
Нардаран (побережье)
|
15 000-20 000
|
Савалан
|
9 000
|
Кюрдаханы
|
2 000
|
Сураханы
|
Говсан
|
5 177
|
Бюльбюля
|
17 500
|
Ени Сураханы
|
3 867
|
Амирджан
|
10 571
|
Ени Гюняшли
|
11 000
|
Дядя Горгуд
|
2 000
|
Бахар
|
4500
|
Гарачухур
|
16 997
|
Сабаил
|
Бадамдар, 3-й массив
|
22 030
|
Хатаи
|
Ахмедлы
|
27 143
|
А.Асланов
|
34 797
|
Хазар
|
Дюбянди
|
2 800
|
Гала
|
3 175
|
Бина
|
3 139
|
Бина (Мардакянское шоссе)
|
9 875
|
Гала
|
3 175
|
Мардакян
|
6 622
|
Бузовна
|
6 983
|
Шувалан
|
4 333
|
Тюркан
|
2 100
|
Зиря
|
1 767
|
Шаган
|
11 500
|
Ясамал
|
Ени Ясамал
|
18 571
|
Пираллахы
|
Гюрган
|
5 000
|
Бинагади
|
6-й мкр
|
37 500
|
7-й мкр
|
111 250
|
9-й мкр
|
16 125
|
Баладжары
|
11 943
|
Бинагади
|
7 104
|
Расулзаде
|
8 595
|
Сулутяпя
|
6 802