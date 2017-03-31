Предложение на рынке земельных участков Баку за последние два года выросло на 19% - АНАЛИТИКА

2017-03-31 16:23 | www.apa.az | 2

На земельном рынке города Баку с февраля 2015-го по февраль 2017 года объем предложения увеличился на 19,4%, в результате, количество объявлений о продаже выросло до 437-ми.

Как сообщили АПА-Экономикс в Общественном объединении «Участники рынка недвижимости», в марте 2014 года было опубликовано 815 объявлений о продаже земельных участков, таким образом с марта 2014-го по февраль 2017 года на земельном рынке отмечается снижение на 46%.

Большая часть предложений сосредоточена в Сабунчинском (29,7%) и Хазарском (28,2%) районах. Далее следуют Сураханский (15,9%) и Бинагадинский (12,6%) районы. В указанных районах преобладают частные дома и дачи. Показатель по Сабаильскому и Хатаинскому районам равен 3,8%, Низаминскому и Гарадагскому районам - 1,8%. Меньше всего предложений пришлось на Наримановский (1,0%), Ясамальский (0,8%), Пираллахинский (0,5%) и Насиминский (0,3%) районы. В Сабаильском, Хатаинском, Низаминском, Ясамальском и Насиминском районах количество земельных участков ограничено в связи со строительством многоэтажных домов. Несмотря на достаточное количество предложений в Пираллахинском и Гарадагском районах, спрос на этих территориях низкий.

Участки малой площади (0-10 соток) составляют основную долю портфеля предложений, средней площади (10-100 соток) - 28,8%. Доля участков большой площади (101-700 соток) равна 0,4%. Кроме того, на 73% земельных участков имеется купчая, 27% - не имеют документов.

Ниже представлены цены на земельном рынке в феврале 2017 года: