В Азербайджане произошла первая трансформация банка в НБКО

2017-03-31 15:09 | www.oxu.az | 4

Общество получило разрешение на открытие 20 филиалов.

Азербайджанский «Parabank» получил лицензию на деятельность в качестве небанковской кредитной организации (НБКО «Para»).

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, этом говорится в сообщении Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, распространенном в пятницу.

В сообщении отмечено, что лицензия Parabank на банковскую деятельность была отозвана 21 июля 2016 года. В банк был назначен ликвидатор в лице Азербайджанского фонда страхования вкладов. За прошедшее время Фонд выплатил застрахованным вкладчикам компенсации в размере 43 миллионов манатов.

Разрешение на трансформацию Parabank в НБКО регулятор предоставил в октябре прошлого года. Девятого февраля 2017 года была приостановлена принудительная ликвидация банка, и в течение оставшегося периода акционеры банка проходили необходимые юридические процедуры и выплачивали компенсации клиентам. В результате банк закрыл свои обязательства перед юридическими и физическими лицами в размере 39 миллионов манатов, а оставшиеся обязательства были урегулированы.

Таким образом, в Азербайджане произошла первая трансформация банка в НБКО.

Лицензия банка была отозвана в связи с тем, что его активы не классифицированы в соответствии с законодательством, банк не создал адекватных резервов и его совокупный капитал не соответствовал минимальным требованиям (50 миллионов манатов).

Parabank действовал в Азербайджане с 1991 года.

На заседании Совета директоров также было рассмотрено обращение ОАО НБКО «Para» об открытии 20 филиалов с целью формирования служебной сети и принято положительное решение по выдаче соответствующих разрешений.

У.А.

