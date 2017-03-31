Азербайджанского посла силой вывели из пивной

2017-03-31 15:17 | www.oxu.az | 2

Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев попал в неприятную ситуацию в Харькове.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Ölkə.Az, инцидент произошел в одной из пивных города.

Сообщается, что посол Азер Худиев, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, президент Ассамблеи национальностей Украины, бизнесмен Ровшан Тагиев и спецкор АзТВ по Украине и странам Восточной Европы Мовсум Асланов обедали в пивной. Однако владелец заведения силой вывел их оттуда.

В качестве причины владелец пивной назвал тот факт, что Азер Худиев, Ровшан Тагиев и Мовсум Асланов слишком много выпили.

Н.О.

