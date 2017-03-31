Сильный ветер в Баку стихнет к ночи

2017-03-31 17:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Сильный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове стихнет сегодня к ночи. Об этом Trend в пятницу сообщила и.о. директора бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова

По ее словам, уже с завтрашнего дня будет дуть умеренный южный ветер.

Мамедова сказала, что подобная погода наблюдалась в марте-апреле и в предыдущие годы.

Также она добавила, что в течение последних двух дней температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове была близка к климатической норме и даже превышала ее на 1 градус.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)