Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

2017-03-31 17:48 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da 22 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 50 kişinin de yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pakistan’ın Paraçinar şehrinde bir pazar yerinde bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda ilk belirlemelere göre en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 50 kişinin yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik. Pakistan’ın huzur ve istikrarını hedef alan bu hain terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Bu acı vesileyle, Pakistan’ın terörle mücadelesinde başarıya ulaşacağına olan inancımızı ve bu mücadelede Pakistan’a desteğimizi sürdüreceğimizi yineliyoruz" denildi.