Песков: Отношения России и США даже хуже, чем во времена холодной войны

2017-03-31 16:57 | www.apa.az | 4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США в настоящее время находятся в более худшем состоянии, чем во времена холодной войны.

Как передает АПА со ссылкой на rt.com, об этом Песков заявил в интервью в программе Good Morning America на телеканале ABC.

«Новая холодная война? Может быть, даже хуже. Может быть даже хуже, учитывая шаги предыдущей администрации США», — ответил Песков на вопрос ведущего о том, находятся ли Россия и США в состоянии холодной войны.

Отметим, в конце февраля в МИД России заявили, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на низшей точке со времён холодной войны.