Сообщения о прекращении деятельности диаспорской организации в России вызвали протест в Азербайджане – ОПРОС

2017-03-31 17:02 | www.apa.az | 3

«Информация о том, что 11 апреля Министерство юстиции России рассмотрит вопрос об аннулировании регистрации Всероссийского азербайджанского конгресса, вызывает серьезное беспокойство».

Об этом АПА сказал депутат Эльман Насиров.

Он отметил, что весть о прекращении деятельности диаспорской организации азербайджанцев в России, созданной по инициативе Гейдара Алиева и при поддержке президента России Владимира Путина, сильно беспокоит общественность и интеллигенцию Азербайджана: «Сложность ситуации в том, что этот шаг будет полностью противоречить стратегическим отношениям Азербайджана и России».

Депутат отметил, что деятельность диаспорской организации в России служит еще большему развитию дружественных связей между двумя странами.

Э.Насиров считает, что с точки зрения высокого уровня развития отношений Азербайджан-Россия такой шаг однозначно неприемлем: «Значит, это служит чьим-то интересам. Вопрос закрытия ВАК будет рассмотрен в Минюсте России 11 апреля. В апреле армяне обычно активизируют усилия по пропаганде вымышленного «геноцида», пытаются нанести вред туркам и азербайджанцам, оказать давление. Для этого они прибегают к различным средствам. Поэтому кажется не случайным то, что вопрос приходится именно на апрель. Это результат целенаправленной, спланированной деятельности. За этим стоит армянское лобби России и мира, а также антиазербайджанские политические круги».

Э.Насиров также вспомнил, что президенты Азербайджана и России каждый раз посылают поздравительные письма на съезд этой организации, поддерживают деятельность ВАК.



«Это больше всего связано с армянским лобби в мире и России. К сожалению, в определенных политических кругах России есть силы, негативно относящиеся к Азербайджану, и они совместно с армянами желают проводить антиазербайджанскую политику», - сообщил Э.Насиров.



Э.Насиров подчеркнул, что общественность Азербайджана осуждает и протестует в связи с этим: «Общественность Азербайджана считает, что определенные правительственные круги России ни в коем случае не допустят этого шага. Потому что этот шаг послужит интересам сил, заинтересованных в ухудшении отношений между Азербайджаном и Россией».



Политолог Габиль Гусейнли назвал обсуждение Минюстом России вопроса о приостановлении деятельности ВАК неожиданностью:

«В Азербайджане русская община функционирует свободно, председатель общества является депутатом Милли Меджлиса. В России проживают 2 миллиона азербайджанцев. Сейчас попытки приостановить деятельность ВАК, который защищает интересы проживающих в России азербайджанцев, действует чисто как культурная организация и не выходит за пределы законов, ни в коем случае не могут быть одобрены».



Г.Гусейнли отметил, что подобный шаг может нанести урон российско-азербайджанским отношениям.



Политолог подчеркнул, что Азербайджан всегда был сторонником добрососедства и равноправных отношений между двумя странами: «Азербайджан продемонстрировал поведение, которое может послужить образцом для других стран на постсоветском пространстве. К примеру, ни в одной из стран на постсоветском пространстве нет средних школ и вузов, где преподают на русском языке. Однако в Азербайджане все русскоязычные школы функционируют. Во всех наших университетах есть русские секторы. В Азербайджане проживает около 140 тысяч русских. В Азербайджане, который является толерантной и мультикультуральной страной, защищаются интересы русских».



Руководитель Центра исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглу также напомнил, что в свое время ВАК был создан по инициативе президента Гейдара Алиева, что президент России Владимир Путин оказал поддержку созданию этой структуры: «В руководстве структуры заняли место известные в России азербайджанцы, а также связанные с Азербайджаном граждане России. Азербайджанское государство придает большое значение деятельности ВАК, потому что армянское лобби в России очень сильное, и оно всегда действует против Азербайджана. В связи с этим вопросом правительство Азербайджана должно активизировать диалог с официальными лицами России. Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу также должен держать этот вопрос в центре внимания. Потому что, если кто-то на самом деле хочет прекратить деятельность ВАК, это может вызвать большой скандал».

Э.Шахиноглу не допускает, что закрытие ВАК является позицией российских властей: «Возможно кто-то внутри властей России, связанный с армянским лобби, хочет решить этот вопрос «по-своему». Однако если подобное произойдет, то это отрицательно скажется на российско-азербайджанских отношениях. Азербайджан является одним из основных партнеров России на Южном Кавказе. У обеих стран есть совместные крупные проекты, существуют торговые отношения. Правда, Россия поддерживает и Армению в регионе. Несмотря на то, что Россия бесплатно предоставляет Армении оружие, Азербайджан купил у России вооружение на 4 миллиарда долларов. Это важно для ВПК России и для ее бюджета».



Отметим, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу имел встречу с главой Минюста РФ Александром Коноваловым в начале марта.



Советник президента Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), член президиума организации Кямран Рустамов заявил АПА, что принятый в декабре прошлого года на съезде ВАК новый Устав для утверждения был отправлен в Минюст России: «Они рассмотрят этот вопрос в период, который назначат сами. Мы предоставили все документы. Они нашли в документах определенные ошибки. Это были механические ошибки. Мы исправили эти ошибки по их совету, внесли изменения и вновь представили документы в министерство. Теперь мы ждем ответа из министерства».