Турция вступилась за арестованного в США банкира

2017-03-31 15:25 | www.oxu.az | 2

Турецкий государственный банк Halkbank, заместитель гендиректора которого Мехмет Хакан Атилла был арестован в США, не нарушал национального и международного законодательства.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.

Власти США арестовали в среду прибывшего из Турции Атиллу. Согласно сообщению прокуратуры США, он обвиняется в том, что вступил в сговор с турецким бизнесменом Резой Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций.

«Halkbank не нарушал национальное и международное законодательство, он не действовал вопреки санкционной политике ООН. За этим банком и всей банковской сферой Турции стоит правительство», - заявил Шимшек в эфире телеканала A Haber.

Он добавил, что в связи с арестом Атиллы у банка могут возникнуть проблемы с внешними заимствованиями.

Н.О.