В Баку объявился мошенник – ВИДЕО

2017-03-31 15:34 | www.oxu.az | 2

В Баку появился новый вид мошенничества. На видео, появившемся в соцсетях, мужчина заходит в магазин и говорит, что работает в соседнем магазине и хочет разменять 100-манатную купюру на две 50-манатные.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, женщина, ставшая жертвой мошенника, написала об этом:

«Распространяйте это видео, пусть вора все знают. Сегодня этот человек вошел в мой магазин, сказав, что работает в соседнем магазине по продаже часов и спросил, узнала ли я его.

Мужчина попросил разменять купюру в 100 манатов на две 50-манатные купюры. Я сказала, что у меня только одна 50-манатная купюра. Он попросил у меня эти 50 манатов, сказав, что возьмет другие 50 манатов в соседнем магазине и оставит мои деньги там, чтобы я смогла их забрать. Я согласилась.

Этот мужчина выглядел настолько солидно, что я впала в ступор и ничего не спросила у него. Когда он вышел, я посмотрела ему вслед, чтобы узнать, идет ли он в тот магазин. Увидела, что он садится в такси. Поделитесь этим видео, чтобы все знали этого негодяя в лицо».

И.Н.

