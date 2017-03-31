Азербайджан может не принять участие в заседании Клуба управляющих Центробанков

2017-03-31 18:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание Клуба управляющих центральными банками стран Черноморского региона, Центральной Азии и Балканских стран состоится второго-четвертого апреля в турецкой провинции Анталия, говорится в пятницу в сообщении Центробанка Турции.

Руководители центральных банков — членов Клуба обменяются мнениями по вопросам денежной политики, финансовой стабильности и экономической устойчивости.

Клуба управляющих создан в 1998 году в целях развития связей между Центробанками, изучения возможностей технического сотрудничества в банковских и финансовых сферах, обмена информацией в финансовой и регулятивной сферах.

Клуб объединяет центральные банки 25 стран, в том числе государств СНГ, Центральной и Юго-Восточной Европы, а также Грузии, Турции, Израиля и КНР.

Как сообщили Trend в пятницу в Центральном банке Азербайджана (ЦБА), участие председателя правления ЦБА Эльмана Рустамова на этой встрече не ожидается.

(Автор: Орхан Гулузаде)

@o_quluzade