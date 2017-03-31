Genelkurmay: Fırat Kalkanı Harekatı başarıyla tamamlandı

2017-03-31 19:39 | www.trend.az | 1

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 24 Ağustos 2016'da koalisyon güçleri ile koordineli başlattığı Fırat Kalkanı Harekatının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere bölgede mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlatıldığı anımsatıldı.

Koalisyon güçleri ile koordineli başlatılan harekatının bu safhasının başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan planlamaya uygun olarak, ulusal güvenliğimizin korunması kapsamında, istenmeyen her türlü oluşumun engellenmesi, yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönüşlerine imkan verilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması maksadıyla faaliyetlerimiz sürdürülmektedir."

Kaynak: AA