ABD'den Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar

2017-03-31 22:19 | www.trend.az | 1

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kitle imha silahlarına yönelik girişimlerini destekleyen 11 kuruluş ve 1 kişi hakkında yaptırım kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaptırım listesine eklenen kişi ve kuruluşların Kuzey Kore hükümeti adına Rusya, Çin, Vietnam ve Küba'da faaliyet gösterdikleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca Kuzey Koreli maden ve metal şirketi Paeksol Trading Corporation'a, faaliyetlerinin Pyongyang yönetimine yarar sağladığı gerekçesiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptırım kararına ilişkin, "Bugünkü yaptırımlar, Kuzey Kore hükümetinin yasa dışı nükleer, balistik füze ve silahlanma programlarını finanse etmek için kullandığı yöntem ve ağları yok etmeyi amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Bakanlık tarafından yaptırım listesine eklenen şahıs ve kurumların, ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalıların kara listedekilerle ticari ilişki kurması yasaklanıyor.

Kaynak: AA