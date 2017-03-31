Знаменитый историк-албанист присоединилась к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном»

2017-03-31 17:07 | www.apa.az | 2

Азербайджанский историк-албанист, доктор исторических, профессор наук Фарида Мамедова заявила о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном»

Как сообщили АПА в пресс-службе «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном», в заявлении говорится:

«Урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно только мирным путем. Выражаю уважение и поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджанской Республики и Республики Армения. Очень важно выполнение принятых Советом Безопасности ООН резолюций, а также резолюций и решений других международных организаций. Также хочу отметить важность усилий Минской Группы ОБСЕ по урегулированию данного конфликта. Ссылаясь на общие традиции совместного проживания армянских и азербайджанских народов, глубоко сожалею, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающих поколений в обеих странах друг о друге формируется только в контексте войны. По этой причине, выражая поддержку этой инициативе, от имени возглавляемой мною организации, заявляю о присоединении к «Платформе Мира между Арменией и Азербайджаном», целью которой является мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, восстановление и сохранение мира в регионе Южного Кавказа».