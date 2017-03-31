США готовят встречу Алиева и Саргсяна

2017-03-31 15:40 | www.oxu.az | 2

США пытаются организовать встречу президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет газета «Айкакан Жаманак» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, после прошлогодней апрельской войны встреча Алиев-Саргсян состоялась в мае 2016 года в Вене, а в июне – в Санкт-Петербурге.

«Теперь готовится новая встреча. При этом Серж Саргсян 14-го марта совершил двухдневный официальный визит в Москву и обсудил карабахскую проблему с Владимиром Путиным. А до того с этой же целью в Москве находился Ильхам Алиев», - говорится в публикации.

При этом издание пишет, что сразу по возвращении из Москвы Серж Саргсян отправился в оккупационную зону Карабаха, где, как передают провластные источники, он представил местным властям развития по процессу урегулирования Карабахского конфликта.

Согласно источникам газеты, в Москве Сержу Саргсяну сообщили, что Минская группа ОБСЕ ужесточит требования по урегулированию в отношении обеих стран.

Н.О.