Часть Хырдалана осталась без электричества
2017-03-31 15:47 | www.oxu.az | 2
Возникла проблема с электроснабжением части города Хырдалан Абшеронского района.
Как передает Oxu.Az, территория под названием 28 квартал в Хырдалане с 11:00 осталась без электричества.
По словам жителей квартала, сотрудники ОАО «Азеришыг» хотели устранить проблему, но так и не смогли это сделать за 4 часа (до 15:10 – ред.).
В ОАО «Азеришыг» же сообщили, что работающие на месте происшествия сотрудники аварийной службы близки к устранению проблемы и подача электроэнергии в скором времени будет восстановлена.