Часть Хырдалана осталась без электричества

2017-03-31 15:47 | www.oxu.az | 2

Возникла проблема с электроснабжением части города Хырдалан Абшеронского района.

Как передает Oxu.Az, территория под названием 28 квартал в Хырдалане с 11:00 осталась без электричества.

По словам жителей квартала, сотрудники ОАО «Азеришыг» хотели устранить проблему, но так и не смогли это сделать за 4 часа (до 15:10 – ред.).

В ОАО «Азеришыг» же сообщили, что работающие на месте происшествия сотрудники аварийной службы близки к устранению проблемы и подача электроэнергии в скором времени будет восстановлена.

У.А.

