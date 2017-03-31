Всемирно известные музыканты выступят в Баку на Международном фестивале Мстислава Ростроповича

2017-03-31 18:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - 23-27 апреля при организации Фонда Гейдара Алиева, Фонда Мстислава Ростроповича, министерства культуры и туризма Азербайджана в Баку пройдет IX Международный фестиваль Мстислава Ростроповича, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Фестиваль пройдет в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 90-летнего юбилея Мстислава Ростроповича.

Концерты в рамках фестиваля состоятся во Дворце Гейдара Алиева и Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева.

На фестивале выступят всемирно известные музыканты, дирижеры и коллективы России, Австрии, Германии. Среди них - Санкт-Петербургский академический симфонический оркестр под руководством Юрия Темирканова, оркестр "Staatskapelle Dresden", камерный оркестр "Вена-Берлин", Даниэль Мюллер-Шотт, Райнер Хонек, Омер Меир Веллбер, Кит Армстронг, Вадим Руденко, Сергей Догадин и другие.

Наряду с зарубежными музыкантами на фестивале выступят видные азербайджанские деятели искусства - народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Адыгезалзаде, молодая исполнительница Умида Аббасова выступят с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Рауфа Абдуллаева.

В ходе концертных программ фестиваля прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Йозефа Гайдна, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Игоря Стравинского, Альфреда Шнитке, Отторино Респиги.

На церемонии открытия фестиваля впервые будет исполнено произведение народного артиста Азербайджана, видного композитора, профессора Хайяма Мирзазаде "Diptich" (Симфония №3).

Ростропович Мстислав Леопольдович родился 27 марта 1927 года в столице Азербайджана Баку.

Музыкант, виолончелист, дирижёр, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии (1951), Ленинской премии (1964), Государственных премий СССР, Государственной премии РСФСР (1991), Государственной премии Российской Федерации (1995), удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней (2007, 1997).

Мстислав Ростропович был удостоен звания почётного доктора более 50 университетов в разных странах, был почётным гражданином многих городов мира, награждён государственными наградами 29 стран. Он лауреат музыкальной премии Grammy (1970, 1977, 1980, 1983, 2003), дирижёрской премии имени Дитсона (США, 1990), премии Королевской музыкальной академии Швеции "Полар" (1995), премии имени Леони Соннинг (Дания, 1981), премии Медоуз за совершенство в искусстве (США, 1985), премии Альберта Швейцера (1985) и многих других.

Имя Ростроповича включено в число "Сорока бессмертных" - почётных членов Академии искусств Франции, он был удостоен званий Командора ордена Почётного легиона (Франция, 1981, 1987), почётного рыцаря-командора Светлейшего ордена Британской империи. В 1997 награждён Большим Русским Призом "Слава/Gloria".

Созданный им Фонд Ростроповича-Вишневской по сей день занимается благотворительной деятельностью в Азербайджане - вакцинацией детей от инфекционных болезней и другими проблемами детей.

Мстислав Ростропович был награждён орденами "Гейдара Алиева" (Азербайджан, 2007), "Независимость" (Азербайджан, 2002), "Слава" (Азербайджан, 1998), "Леопольда I" (Бельгия, 1989), "Франсиско Миранды" (Венесуэла, 1979), "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия" (Германия, 2001), "Данеброг" (Дания, 1983), "Изабеллы Католической "(Испания, 1985), "Ливанского кедра" (Ливан, 1997), "Свободы" (Аргентина, 1994), за гражданские и военные заслуги "Адольфа де Нассау" (Люксембург, 1991), "За заслуги в области культуры" (Монако, 1999), "Льва Финляндии" (Финляндия), "За заслуги" (Эквадор, 1993), "Голландского льва" (Нидерланды, 1989) и другими.

Мстислав Ростропович скончался 27 апреля 2007 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)