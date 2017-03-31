Европейский вещательный союз подтвердил возможный бойкот «Евровидения»

2017-03-31 17:49 | www.apa.az | 3

Европейский вещательный союз (ЕВС) в комментарии Deutsche Welle подтвердил подлинность письма на имя украинского премьера Владимира Гройсмана, в котором выражается недовольство решением Киева не пускать на «Евровидение-2017» российскую певицу Юлию Самойлову.

Как передает АПА со ссылкой на Лента.ру, об этом сегодня сообщает украинская редакция издания.

Обращение генерального директора ЕВС Ингрид Делтенре к главе украинского правительства ранее в пятницу опубликовал портал Oikotimes, посвященный «Евровидению». В послании говорилось, что члены союза крайне негативно оценивают сложившуюся ситуацию, а ряд вещательных компаний Европы (их названия не приводятся) и вовсе намерен бойкотировать музыкальный конкурс.

До этого, 28 марта, швейцарское издание Blick выпустило материал, в котором со ссылкой на Делтенре утверждалось, что ЕВС может наказать Украину временным запретом на участие в «Евровидении». Эту информацию в Европейском вещательном союзе, однако, опровергли. Там заверили, что цитаты в тексте Blick соответствуют действительности, однако все остальное «додумано журналистами».

Служба безопасности Украины закрыла Самойловой въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что на Украине считают нарушением государственной границы.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.