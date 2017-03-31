Украина не будет следить за парламентскими выборами в Армении

2017-03-31 15:53 | www.oxu.az | 2

За парламентскими выборами в Армении 2 апреля будут следить 172 наблюдателя из восьми стран СНГ.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам Исполнительный секретарь СНГ, руководитель наблюдательской миссии СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, в наблюдательной миссии в этот раз, естественно, не участвует Азербайджан и Украина, которая уже давно не принимает участия в таких миссиях.

Н.О.