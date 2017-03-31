Строительные работы в селе Джоджуг Марджанлы завершатся до конца мая - вице-премьер

2017-03-31 19:05 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Строительство 50 жилых домов и школы в селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района завершится до конца мая, сказал в пятницу вице-премьер, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, знакомясь в Тертерском районе с ходом строительства жилого квартала для вынужденных переселенцев.

Как сказал Гасанов, по распоряжению Президента Ильхама Алиева работы по восстановлению села Джоджуг Марджанлы идут ускоренными темпами.

«Продолжается строительство 50 жилых домов и школы. По поручению главы государства строится также мечеть по подобию мечети в Шуше. В конце мая строительные работы в селе будут завершены», - сказал вице-премьер.

По его словам, село Джоджуг Марджанлы уже упоминается в мировой печати. «По поручению Президента Ильхама Алиева в село Джоджуг Марджанлы была организована поездка послов и представителей зарубежных СМИ. Весь мир увидел, что за 3-4 месяца оккупации в 1993 году армянские боевики стерли с лица земли это село. Они увидели, что такое армянский вандализм. Во время поездки послы, выступая, выразили свою позицию. Все это освещала мировая пресса. Считаю, что о работах по восстановлению этого села, проводимых по поручению главы государства, узнали во всем мире, что сыграло большую роль в распространении полной информации об азербайджанских территориях, оккупированных и разрушенных армянами», - сказал вице-премьер.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 января подписал распоряжение о мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района.

Согласно распоряжению, в рамках работ, которые будут проводиться по восстановлению села, для строительства на первоначальном этапе 50 индивидуальных жилых домов, здания школы и формирования необходимой инфраструктуры, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год резервного фонда Президента Госкомитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев первоначально выделены четыре миллиона манатов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)