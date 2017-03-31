Начался суд над полковником МНБ

2017-03-31 18:44 | www.apa.az | 2

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника контрразведывательного управления упраздненного МНБ, полковника Миразиза Аскерова.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева выступил с ходатайством адвокат Миразиза Аскерова Алимардан Садыгов.

Он сообщил, что срок содержания под арестом, как мера пресечения для его подзащитного истекает 27 мая этого года. Адвокат попросил суд избрать для его подзащитного альтернативную меру пресечения.

Адвокат не выразил протеста в связи с передачей дела на рассмотрение в суд. Миразиз Аскеров сообщил, что следственные органы были предвзяты по отношению к нему: «Поэтому я жалуюсь на то, как было проведено следствие».

Затем судьи удалились для принятия решения предварительному заседанию.

Суд не удовлетворил ходатайство.

Было объявлено, что процесс будет проходить в частично закрытом режиме.

Судья сообщил, что процесс на время разбирательства служебной деятельности подсудимого будет закрытым, а что касается остальной части судебного процесса, то нет никаких оснований на проведение его в закрытом режиме.

Очередное заседание назначено на 14 апреля.

Миразиз Аскеров обвиняется в вымогательстве денег у потерпевших угрозой и в других тяжких преступлениях.



В его отношении были выдвинуты обвинения по статьям 182.3.1, 182.3.2 (вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в крупном размере), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, в крупном размере, с применением угроз), 341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, совершенные группой лиц, совершенные с применением оружия, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.