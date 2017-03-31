Министерство юстиции России обратилось в Верховный Суд для ликвидации Всероссийского Азербайджанского Конгресса

2017-03-31 19:51 | www.apa.az | 2

Министерство юстиции России обратилось в Верховный Суд для ликвидации Всероссийского Азербайджанского Конгресса.

Об этом в ответе на запрос московского корреспондента АПА сообщили в министерстве юстиции России.

В департаменте по связям с общественностью министерства сообщили, что ВАК в своей деятельности нарушил существующее законодательство Российской Федерации: «Во время контрольно-проверочных мероприятий проводимых министерством юстиции выяснилось, что ВАК нарушил как российское законодательство, так и положения собственного устава. Министерство юстиции России на основании закона «Об общественных организациях» неоднократно делало предупреждения Президиуму Центрального Совета ВАК для устранения выявленных нарушений».

Было отмечено, что в результате того, что организация не устранила нарушения, 3 марта этого года министерство юстиции России обратилось с административным иском о ликвидации организации в Верховный Суд.

Согласно решению Верховного Суда России, соответствующее судебное дело будет рассмотрено 11 апреля.

Напомним, Всероссийский Азербайджанский Конгресс был создан в 2001 году.