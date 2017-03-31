NIKOIL | Bank ищет дизайнера!
2017-03-31 16:05 | www.oxu.az | 2
Обязанности
- Оформление презентаций
- Разработка элементов фирменного стиля и брендбука
- Проектирование интерфейса корпоративного сайта
- Создание web и flash баннеров
- Верстка, дизайн и адаптация макетов печатной продукции
- Создание рекламной продукции, коррекция готовых макетов
- Разработка рекламных макетов, в том числе и макетов наружной рекламы
- Подготовка и сдача макетов в печать
- Обработка фотографий
- Создание постеров для социальных сетей
- Креативный и современный подход к задачам
- Умение рисовать будет плюсом.
Требования
- наличие качественного и разностороннего портфолио обязательно
- четкое понимание принципов создания удобных и функциональных интерфейсов, типографики, композиции
- внимание к мельчайшим деталям и предельно ответственный подход к работе – каждый элемент будущего интерфейса необходимо разрабатывать максимально тщательно
- владение современными графическими инструментами (Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw, Adobe In Design, Adobe Premiere и т.д.)
- знание и понимание актуальных трендов в веб-дизайне.
Условия
- строгий график работы с 09:00 до 18:00
- З/П от 700 AZN.
Дополнительные инструкции
Опыт работы: 1 год (работа в финансовых учреждениях будет расцениваться как дополнительное преимущество).
Наличие портфолио обязательно.
Просьба высылать резюме на электронную почту bab_rs@nikoil.az
Срок подачи заявок до 15-го апреля 2017 года!!!