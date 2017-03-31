NIKOIL | Bank ищет дизайнера!

2017-03-31 16:05 | www.oxu.az | 2

Обязанности

- Оформление презентаций

- Разработка элементов фирменного стиля и брендбука

- Проектирование интерфейса корпоративного сайта

- Создание web и flash баннеров

- Верстка, дизайн и адаптация макетов печатной продукции

- Создание рекламной продукции, коррекция готовых макетов

- Разработка рекламных макетов, в том числе и макетов наружной рекламы

- Подготовка и сдача макетов в печать

- Обработка фотографий

- Создание постеров для социальных сетей

- Креативный и современный подход к задачам

- Умение рисовать будет плюсом.

Требования

- наличие качественного и разностороннего портфолио обязательно

- четкое понимание принципов создания удобных и функциональных интерфейсов, типографики, композиции

- внимание к мельчайшим деталям и предельно ответственный подход к работе – каждый элемент будущего интерфейса необходимо разрабатывать максимально тщательно

- владение современными графическими инструментами (Adobe Illustrator, Photoshop, Corel Draw, Adobe In Design, Adobe Premiere и т.д.)

- знание и понимание актуальных трендов в веб-дизайне.

Условия

- строгий график работы с 09:00 до 18:00

- З/П от 700 AZN.

Дополнительные инструкции

Опыт работы: 1 год (работа в финансовых учреждениях будет расцениваться как дополнительное преимущество).

Наличие портфолио обязательно.

Просьба высылать резюме на электронную почту bab_rs@nikoil.az

Срок подачи заявок до 15-го апреля 2017 года!!!