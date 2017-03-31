Азербайджанские банки не смогли выплатить перечисленные из России деньги – ПРИЧИНЫ

2017-03-31 16:15 | www.oxu.az | 2

Система денежных переводов «Золотая Корона» в марте прекратила сотрудничество с азербайджанскими банками.

На днях «Золотая Корона» вновь начала переговоры с банками по поводу возобновления сотрудничества, и соответствующие соглашения уже достигнуты.

Как передает Oxu.Az со ссылкой Fins.az, причиной прекращения сотрудничества с отечественными банками стало поступление в структуру многочисленных жалоб.

Сообщается, что во время мартовских праздников количество денежных переводов из России выросло. В этой сфере лидером является «Золотая Корона», поэтому число заказов системы в азербайджанские банки выросло.

Однако банки не смогли выплатить деньги в рублях, а конвертировали перечисленные суммы в манаты или доллары.

В результате в «Золотую Корону» поступили многочисленные жалобы. Система обвинила в произошедшем азербайджанские банки и разослала им письмо о прекращении сотрудничества.

В большинстве крупных банков страны резервов в рублях очень мало, поэтому они не могут удовлетворить спрос клиентов.

У.А.

