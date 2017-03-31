Более 30 человек пострадали в результате пожара на рынке в Махачкале

2017-03-31 19:18 | www.trend.az | 2

Тридцать три человека пострадали в результате пожара на рынке в Махачкале, трое из них госпитализированы, сообщила представитель министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева, передает ТАСС.

"Три человека в результате крупного пожара на рынке Махачкалы получили легкое отравление угарным газом, они госпитализированы. Сейчас их жизни ничего не угрожают, и в ближайшие сутки они будут выписаны домой. Еще 30 пострадавшим врачами Дагестанского центра медицины катастроф была оказана помощь амбулаторно, на месте", - сказала собеседница агентства.

"По словам медиков, у большинства людей, которым понадобилась помощь специалистов, стрессовое состояние", - добавила Муртазалиева.

По ее словам, для помощи пострадавшим во время ЧП было задействовано шесть бригад Дагестанского центра медицины катастроф. Кроме того, психологическую поддержку всем пострадавшим при пожаре готовы оказать также сотрудники Республиканского психоневрологического диспансера, отметила представитель Минздрава региона.

Пожар на рынке в Махачкале начался в пятницу утром, площадь возгорания достигла 1,2 тысячи кв. м. В республиканском МЧС ранее сообщали, что жертв и пострадавших нет. В 11:30 по московскому времени возгорание было локализовано, в 13:15 пожар был ликвидирован. В тушении пожара участвовали 148 человек, был задействован вертолет Росгвардии.