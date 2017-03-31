В Узбекистане создан Госкомитет по инвестициям

2017-03-31 19:18 | www.trend.az | 1

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в пятницу подписал указ о создании Государственного комитета по инвестициям.

Основными задачами новой госструктуры определены «координация работы по формированию и проведению единой государственной инвестиционной политики, включая привлечение иностранных инвестиций, направленной на стимулирование расширения объемов инвестирования в отрасли экономики и регионы страны, дальнейшее совершенствование инвестиционного климата в республике», а также поддержка развития предприятий с участием иностранного капитала.

На госкомитет будут возложены функции по расширению сотрудничества с международными финансовыми институтами и ведущими зарубежными компаниями.

Новому комитету будут переданы функции министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли по аккредитации представительств зарубежных компаний и организаций.

С 1 июня 2017 года на Госкомитет по инвестициям возлагаются функции по координации и контролю проведения тендерных торгов по крупным контрактам, которые финансируются за счет кредитов, привлеченных правительством под его гарантию или софинансируются за счет средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана.

Госкомитет также будет контролировать тендеры хозсубъектов, доля государства в которых составляет более 50 процентов, в рамках проектов, реализуемых на условиях «под ключ».

На новый комитет возложены функции по проведению экспертизы и регистрации импортных контрактов, заключенных по итогам тендеров.

По данным официальной статистики, объем освоенных иностранных инвестиций в Узбекистане в 2016 году увеличился на 11,3 процента по сравнению с 2015 годом – до 3,7 миллиарда долларов.

Согласно утвержденной руководством страны республиканской инвестиционной программе, в 2017 году намечено освоить иностранные инвестиции в объеме 4,505 миллиарда долларов по 199 инвестиционным проектам.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)