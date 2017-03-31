Более 30 человек пострадали в результате пожара на рынке в Махачкале

2017-03-31 20:03 | www.apa.az | 1

Тридцать три человека пострадали в результате пожара на рынке в Махачкале. Трое из них госпитализированы.

Как передает АПА, об этом ТАСС сообщила представитель Министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

"Три человека в результате крупного пожара на рынке Махачкалы получили легкое отравление угарным газом, они госпитализированы. Сейчас их жизни ничего не угрожают, и в ближайшие сутки они будут выписаны домой. Еще 30 пострадавшим врачами Дагестанского центра медицины катастроф была оказана помощь амбулаторно, на месте", - сказала собеседница агентства.

В 11:30 мск возгорание было локализовано, в 13:15 мск пожар был ликвидирован.