Тиллерсон рассказал, как НАТО должна бороться с терроризмом

2017-03-31 16:24 | www.oxu.az | 2

НАТО не должна брать на себя руководство борьбой с терроризмом повсеместно, но альянс должен предпринять дополнительные усилия в тех сферах, где его действия необходимы.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Мы не считаем, что НАТО должна повсюду играть ведущую роль в борьбе с терроризмом. Эту роль часто будут играть другие, включая национальные правительства, Коалицию по борьбе с ИГИЛ или Европейский союз», - сказал Тиллерсон, выступая перед главами МИД стран-членов альянса.

При этом он отметил, что «НАТО должна внести вклад там, где она может оказать большую поддержку».

Н.О.