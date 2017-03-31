Гянджинский драмтеатр успешно выступил на фестивале в Турции

2017-03-31 19:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Гянджинского государственного драматического театра имени Джафара Джаббарлы принял участие в традиционном международном театральном фестивале в городе Мерзифон (Турция), сообщил Trend Life директор театра, заслуженный работник культуры Али Гасымов.

В фестивале приняли участие театральные труппы из России, Украины, Грузии и ряда других стран.

На фестивале актеры Гянджинского театра представили спектакль по произведению заслуженного деятеля искусств, драматурга Али Амирли "İyirmi ildən sonra" ("Двадцать лет спустя") в постановке заслуженного артиста Новруза Джафарова.

Главные роли в спектакле исполнили народная артистка Парвана Гурбанова, заслуженный артист Новруз Джафаров и другие.

По итогам фестиваля коллектив Гянджинского театра был удостоен специального приза и диплома.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)