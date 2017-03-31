Генштаб ВС Турции объявил об успешном завершении операции «Щит Евфрата»

2017-03-31 19:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Генштаб ВС Турции объявил о завершении нынешней фазы операции «Щит Евфрата», начавшейся 24 августа 2016 года с целью обеспечения безопасности границ Турции и освобождения региона от боевиков террористических организаций, в том числе ИГ, передает в пятницу агентство Анадолу.

Решение о проведении операции основывалось на статье 51 Устава ООН, предоставляющей Турции право на самооборону.

ВС Турции 24 августа прошлого года при поддержке самолетов антитеррористической коалиции приступили к операции по освобождению сирийского города Джараблус от боевиков ИГ. Операция получила название «Щит Евфрата».

В целом с начала операции «Щит Евфрата» в боях на севере Сирии погибли более 70 турецких военнослужащих.

Последние два месяца операция была сосредоточена на вытеснении ИГ из города Эль-Баб и прилегающих регионов. В рамках операции «Щит Евфрата» в Сирии от террористов очищена территория площадью 2015 квадратных километров.

(Текст: Талех Агавердиев)