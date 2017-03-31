В Молдавии замминистра экономики задержали по делу о коррупции

2017-03-31 20:47 | www.apa.az | 3

Заместителя министра экономики Валерия Трибоя задержали по делу о коррупции.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Анжела Старински.

"Заместитель министра экономики задержан по делу о коррупции. Обыски продолжаются. Детали будут позже", - сказала Старински.

В июле 2016 года он был назначен на пост вице-министра экономики Молдавии.