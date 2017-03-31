НАТО займется обучением иракских медиков и обслуживанием бронетехники

2017-03-31 20:14 | www.trend.az | 3

Главы МИД стран-членов НАТО приняли решение об организации в Ираке курсов военной медицины и о помощи в обслуживании бронетехники в стране, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Мы решили усилить меры внутри Ирака, включая курсы по военной медицине для обучения медиков и помощь в обслуживании танков и боевых бронемашин", - сказал Столтенберг журналистам после заседания глав МИД стран-членов альянса.