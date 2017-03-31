В Баку представлен фильм «Карабах: пленные и заложники. Тлеющий крест»

2017-03-31 20:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Международном пресс-центре в пятницу Совет печати Азербайджана организовал показ фильма «Карабах: пленные и заложники. Тлеющий крест».

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель Совета печати Афлатун Амашов сказал, что в конце 18 - начале 19 века началось переселение армян на территорию Азербайджана.

"Постепенно переселившееся армяне загорелись мечтой о создании "великой Армении". Поэтому в 1905-1907 годах они совершили кровавые акции против азербайджанцев. Армянские зверства охватили Баку и регионы Азербайджана, азербайджанские деревни, находящиеся на территории нынешней Армении. Сотни населенных пунктов были разрушены. Армяне поджигали дома, заживо сжигали людей. В 1918 году эти зверства стали еще интенсивнее. Десятки тысяч азербайджанцев в Баку, на Абшероне и в других регионах были зверски убиты только из-за своей национальной принадлежности", - сказал Амашов.

Консультант фильма - помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, доктор исторических наук, профессор Али Гасанов, автор фильма - заслуженный журналист Мубариз Аскеров. В фильме отражены многочисленные факты геноцида, совершенного армянами в отношении азербайджанцев 31 марта 1918 года. При подготовке фильма использовались конкретные документы и факты, архивные материалы. В фильме также представлены воспоминания очевидцев тех страшных событий.

В фильме Али Гасанов, говоря о зверствах армян, отметил, что в 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953 годах и начиная с 1988 года армяне совершили кровавые злодеяния против азербайджанского народа. Помощник Президента Азербайджана отметил, что как только выдается подходящий момент, армяне прибегают к своим зверствам, и выразил сожаление по поводу того, что в христианском мире до сих пор плохо знают армянский народ.

Али Гасанов подчеркнул, что одним из проявлений толерантного духа, характера азербайджанского народа является то, что несмотря на все немыслимые зверства, учиненные армянами против азербайджанского народа на протяжении более двухсот лет, он всегда с уважением относился к армянскому народу.

"Примером тому является то, что в Азербайджане живет более 30 тысяч армян. Это исходит от толерантного духа, толерантных традиций и толерантного характера азербайджанского народа", - Али Гасанов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)