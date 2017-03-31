В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях в отношении России из-за “киберугроз”

2017-03-31 21:30 | www.apa.az | 3

В конгресс США внесен законопроект о введении новых антироссийских санкций.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, документ предполагает введение санкций «в ответ на киберугрозы со стороны правительства Российской Федерации и другие агрессивные действия Российской Федерации».

Документ внесен сенатором-республиканцем Алексом Муни.

Законопроект в настоящее время находится на первой стадии обсуждения